Eisleben/MZ. - Am Dienstagabend haben Unbekannte die ehemalige Synagoge in Eisleben mit einem verfassungsfeindlichen Symbol beschmiert. Als das Graffiti gegen 21 Uhr bemerkt wurde, war die schwarze Farbe noch nicht getrocknet, so die Polizei. An ein benachbartes Haus sei zudem ein ehrverletzendes Wort gesprüht worden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 03475/67 02 93 an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz zu wenden.