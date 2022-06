„Zeitungsfrau Kläre“ führt auf Mansfeldisch durch die Luthermuseen in Eisleben

Eisleben/MZ - Eigentlich, sagt Gisela Hutschenreuther, sei die „Kläre“ ja schon in Ruhestand gegangen. Als „Zeitungsfrau Kläre“ - die Kunstfigur geht auf ihre 1905 geborene Oma Klara zurück - ist Hutschenreuther (68) jahrelang mit Mansfelder Mundart aufgetreten. Nach den zwei Jahren „Kulturpause“ wegen Corona habe sie gar nicht mehr damit gerechnet, noch einmal als „Kläre“ in Aktion zu treten. Umso mehr freute sich Hutschenreuther über eine Anfrage der Stiftung Luthergedenkstätten, ob sie sich eine Veranstaltung in einem der beiden Eisleber Luthermuseen vorstellen könne.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<