Zahlreiche Straftaten in Eisleben, Hettstedt und Halle begangen - Notorischer Dieb erhält Haftstrafe

Symbolfoto - Die Straftaten des 24-Jährigen werden am Landgericht in Halle verhandelt.

Halle/Eisleben/MZ - Das Landgericht Halle hat einen 24-jährigen Syrer zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Der Mann, der vor seiner Inhaftierung zuletzt in einer Asylbewerberunterkunft in Eisleben gelebt hatte, hatte im Zeitraum von Oktober 2022 bis Januar 2023 zahlreiche Straftaten in Eisleben, Hettstedt und Halle begangen.