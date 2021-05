„Wütende Eltern“ wollen Stadtrat umstimmen

Eisleben - Montagnachmittag, 17 Uhr. Auf dem Marktplatz der Lutherstadt haben sich rund vierzig Erwachsene versammelt. Worum es ihnen geht, steht auf bunten Plakaten: „Gemeinsam stark für unsere Kinder“.

Unter einem roten Pavillon mit Luftballons kämpfen die „Wütenden Eltern“ von Eisleben auch einen Tag vor der entscheidenden Stadtratssitzung noch mal für ihr Anliegen: bezahlbare Kinderbetreuung. „Wir können und wollen das nicht akzeptieren“, sagt Stefanie Hesse zu Beginn der Kundgebung als wütender Elternteil.

Über die von der Initiative gestartete Petition, in der die Eltern die Änderung des Beschlusses zu den erhöhten Kita-Beiträgen fordern, wird in der Stadtratsitzung am Dienstag entschieden.

Die Hoffnung, dass der Stadtrat im Gegensatz zum Bürgermeister die Petition nicht ablehne, sei aber groß: „Immerhin ist der Beschluss knapp mit 15 von 16 Stimmen durchgegangen“, so Sylvia Metz von der Initiative. Man habe mit vielen Stadtratsmitgliedern geredet und ist guter Dinge, so Metz. (mz)