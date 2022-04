Wohnungsnot ist groß: Schwalben brauchen Nistplätze in Mansfeld-Südharz

Der Naturschutzbund Sachsen-Anhalt sucht auch in diesem Jahr wieder in Mansfeld-Südharz schwalbenfreundliche Hausbesitzer.

Eisleben/MZ - Schon an einigen Häusern in Mansfeld-Südharz sind Plaketten zu finden, die die Hausbewohner als ganz besonders schwalbenfreundlich auszeichnen. Im vergangenen Jahr würdigte der Naturschutzbund Sachsen-Anhalt sechs Mansfeld-Südharzer im Rahmen der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“. Insgesamt beteiligten sich 141 Menschen in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr. Wer an Wohnhaus, Garage, Carport oder Stall Nistplätze für Schwalben anbietet, erhält vom NABU die Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“. Seit Projektbeginn 2012 wurden in Sachsen-Anhalt über 1.300 Auszeichnungen vergeben.