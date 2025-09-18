Ministerpräsident Reiner Haseloff ehrt den Eisleber Andreas Porsche mit dem Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt. Was die Auszeichnung mit der Loewe-Gesellschaft zu tun hat.

Eisleben/Magdeburg/MZ. - Die Einladung des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) für Andreas Porsche nach Magdeburg kam für den Eisleber völlig unerwartet. Er gehörte zu sieben engagierten Bürgern, denen am Mittwoch in der Staatskanzlei der Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt verliehen wurde.