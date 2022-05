Wobau plant Neubauprojekt in Helfta: Warum es Kritik an diesem Vorhaben gibt

Nach der Poststraße im Stadtzentrum nimmt das kommunale Unternehmen in Helfta ein weiteres Neubauprojekt in Angriff.

Eisleben/MZ - Bei der Eisleber Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) geht es Schlag auf Schlag. Während der Bau der beiden Wohn- und Geschäftshäuser in der Poststraße noch in vollem Gange ist, steht bereits das nächste Neubauprojekt kurz vor dem Start. In Helfta, zwischen der Dachsold- und der Hauptstraße, werden drei kleine Mehrfamilienhäuser entstehen.