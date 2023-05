Anwohner in der Wilhelm-Pieck-Siedlung in Eisleben kritisiert kurzfristig verhängte Parkverbote im Wohngebiet. Was die Stadtverwaltung und der Bauherr dazu sagen.

Eisleben/MZ - In der Wilhelm-Pieck-Siedlung in Eisleben liegen die Nerven blank. Grund sind die seit einigen Tagen laufenden Kanalbauarbeiten. „Ohne Vorankündigung“ sei Ende vergangener Woche in der kompletten Siedlung rund um die Uhr Parkverbot ausgeschildert worden, das seit diesem Dienstag gelte, so Klaus Abels aus der Tölpestraße zur MZ.