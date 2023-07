In den letzten Wochen knackte das Thermometer mehrmals die 30 Grad Marke. Wetterexperten zu den steigenden Temperaturen.

Wo es Abkühlung in MSH gibt

Eisleben/MZ - In den letzten Tagen und Wochen stieg die Temperatur auch im Landkreis Mansfeld-Südharz weit über die 30 Grad Celsius. Mehr als einmal sprach der Deutsche Wetterdienst (DWD) Hitzewarnungen für den Landkreis aus. Aber ist es wirklich so viel heißer als in den letzten Jahren?