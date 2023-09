Einzigartige Fundstelle in Europa Wissenschaftler weiter auf der Suche nach Spuren von Ursauriern in Wolferode

Ein Internationales Team von Wissenschaftlern und Studenten findet in einem ehemaligen Steinbruch bei Wolferode zahlreiche Spuren vorzeitlicher Lebewesen. Was sie so spannend an den Funden finden.