Rettungsdienst im Einsatz für Bagatellfälle Wird der Notruf 112 auch in Mansfeld-Südharz missbraucht?

In einigen Kreisen in Sachsen-Anhalt wird der Notruf gewählt, obwohl sich niemand in einer Notlage befindet. Diese Einsätze wegen Bagatellen binden Ressourcen für tatsächliche Notfälle. Wie sich die Situation in Mansfeld-Südharz darstellt.