Wimmelburg/MZ. - Kaum ein Zuschauerstuhl blieb zur Wimmelburger Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend unbesetzt. Etliche Gäste, die zum Teil auch aus anderen Orten angereist waren, verfolgten zudem im Stehen die Beratung.

Viel Interesse an geplanten Windrädern

Die meisten interessierten sich vor allem für einen Tagesordnungspunkt: Um den Beschluss, ob weitere Flächen in der Gemarkung Wimmelburg als sogenanntes Vorranggebiet für Windkraftanlagen in der Regionalplanung angemeldet und ausgewiesen werden sollen.

Ein Investor hatte bereits im Vorfeld die Absicht geäußert, auf jener Fläche an der Landesstraße 151 maximal vier Windkraftanlagen zu platzieren. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen bereits fünf Windkraftanlagen eines anderen Unternehmens.

Nach einer Debatte über das Für und Wider wurde der Beschluss angenommen. Sieben Ratsmitglieder waren für eine Ausweisung der Fläche als möglichen Standort für weitere Windräder, vier dagegen. Ein Ratsmitglied enthielt sich.

Sichtbeeinträchtigungen und Lärmfaktoren als Gegenargumente

Bürgermeister Andreas Zinke hatte vorab von den Steuereinnahmen gesprochen, die die Kommune von den Betreibern der Windkraftanlagen erhalten könnte. „Ich weiß nicht, wie die Gemeinde künftig finanziell bestehen soll“, argumentierte er mit Verweis auf immer knapper werdende Zuweisungen zum Beispiel für den Straßenbau.

Ratsmitglied Marcus Etzrodt listete dagegen seine Bedenken wegen der voraussichtlich zwischen 160 und 200 Meter hohen Windräder auf. Er benannte unter anderem Sichtbeeinträchtigungen, Lärmfaktoren sowie Natur- und Umweltschutzbelange.

„Ich möchte mich der Sache nicht verschließen, aber ich sehe sie nicht zu positiv“, meinte er und erntete Applaus aus dem Publikum. Endlich mal jemand, der sich ordentlich vorbereitet habe, rief eine Zuschauerin.

Begrenzte Redezeit

Etzrodts Vortrag war von seiner Frau Nicole Wollschläger, ebenfalls Ratsmitglied, zu Ende verlesen worden, nachdem er seine Redezeit von zehn Minuten überschritten hatte. Dieses Limit war nach einem Antrag aus den Reihen der Ratsmitglieder zur Geschäftsordnung für alle Diskussionsbeiträge von den Ratsmitgliedern festgelegt worden. Es sollte jeder zu Wort kommen und die Beratung zeitlich nicht ausufern.

Für diese Abstimmung war Etzrodt während seiner ausführlichen Darlegungen unterbrochen worden. Die Entscheidung stieß angesichts der Brisanz des Themas nicht bei jedem im Publikum auf Verständnis – ebenso wie die Tatsache, dass sich die Einwohner an der Debatte über die Windräder in dieser Ratssitzung nicht mit eigenen Wortbeiträgen beteiligen durften. Bürgermeister Zinke und Ratsmitglied Ingo Bodtke hatten in diesem Zusammenhang auf die allgemein geltenden Regelungen in der Gesetzgebung hingewiesen.