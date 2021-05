Wie sich Pfingstvereine in Erinnerung bringen wollen

Die Litfaßsäule steht in Hergisdorf vor der Sporthalle, wo sonst das Pfingstfest gefeiert wird.

Kreisfeld/Hergisdorf/Blankenheim - - Für die Pfingstgesellschaften im Mansfelder Grund und Umgebung ist es bitter: Bereits das zweite Jahr in Folge können sie pandemiebedingt ihr Brauchtum mit Dreckschweinfest, Waldpartie und Tanz nicht pflegen. Die aktuellen Regelungen lassen keine Veranstaltungen zu. Kein Wunder also, dass vielerorts die Stimmung im Keller ist.

„Wir können gar nichts machen“, sagt Ralf Herrling von der Pfingstgesellschaft Ziegelrode. Er und seine Mitstreiter wollen sich nun überraschen lassen, wie die Situation im nächsten Jahr ist.

Mit Erinnerungen werben

Nach vorn schaut die Pfingstgesellschaft Hergisdorf. „Wir sind noch da“, sagt Ralf Timm, 1. Vorstand, und macht auf einen symbolischen Gruß des Vereins aufmerksam. An der Turnhalle haben die Pfingstburschen eine Litfaßsäule mit Bildern aus vergangenen Zeiten aufgestellt.

„Jeder hat Fotos aus dem Vereinsleben beigesteuert, wir haben sie vergrößert und laminiert“, so Timm. Aufnahmen vom Dreckschweinfest und Gruppenfotos seien beispielsweise zu sehen. Plakate wurden auch geklebt. Timm freut sich über die positive Resonanz von Einwohnern auf die Litfaßsäulen-Aktion.

Viel lieber hätte die Pfingstgesellschaft natürlich wieder in großer Runde gefeiert. Unter Vorbehalt waren vorsorglich Verträge mit Kapellen geschlossen worden. Die Mitglieder wollten für den Fall, dass Veranstaltungen wieder erlaubt sind, vorbereitet sein. Als absehbar war, dass angesichts der Infektionszahlen ein Pfingstfest in gewohnter Weise eher unwahrscheinlich ist, stornierte der Verein die Vereinbarungen.

Von symbolischer Birke bis Plakaten

Wenigstens ein Zeichen setzen möchte auch die Ahlsdorfer Pfingstgesellschaft. „Wir stellen am Freitag nach der Arbeit eine Birke auf dem Lindenplatz auf“, sagt Stefan Ecke, 1. Vorstand. Sie könne dann am Samstag von allen bewundert werden. Andere Aktionen sind ihm zufolge nicht geplant: „Mehr geht leider nicht“, bedauert er.

Die Vereinsarbeit in Ahlsdorf musste wegen der Corona-Regeln ruhen. Seit Oktober konnten sich die Mitglieder nicht mehr treffen. Lediglich mit dem Vorstand habe man sich ein paar Mal per Videokonferenz besprochen, so Ecke.

Die Blankenheimer Pfingstgesellschaft wünscht sich eine Rückkehr zur Normalität. Weil die Pfingstaktivitäten in diesem Jahr erneut ausfallen müssen, bereiten die Mitglieder zumindest eine symbolische Geste für die Einwohner vor. „Coronakonform“, wie Vorsitzender Maik Schnelzer betont.

Sie bestellten Plakate, auf denen sie trotz alledem den Blankenheimern ein schönes Pfingstwochenende wünschen. Schnelzer: „Wir stellen in Zweiertrupps etwa 25 Pfingstmaien an markanten Punkten wie beispielsweise beim Bäcker auf und schmücken sie mit Bändern und unseren Pfingstgrüßen.“ Die Erlaubnis habe man sich bei der Gemeindeverwaltung eingeholt. (mz)