Wie Schüler des Luthergymnasiums einen digitalen Stadtrungang zu den Stolpersteinen in Eisleben enwickeln

Eisleben/MZ - Die goldenen Steine gibt es in vielen Städten. Auch in Eisleben. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln, sogenannten Stolpersteinen, soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet und verfolgt wurden. Unter dem Namen „Stolpern in Eisleben“ soll bis November dieses Jahres zu den 28 bereits bestehenden Stolpersteinen ein digitaler Stadtrundgang entstehen.