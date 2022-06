Wie passt der Überschuss des Eisleber Kita-Betriebes und die Beitragserhöhung zusammen?

Eisleben/MZ - Ihr Name war Programm: Die „Wütenden Eltern“ fanden sich im vergangenen Jahr zusammen, nachdem der Eisleber Stadtrat eine deutliche Erhöhung der Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen beschlossen hatte. In fast allen Kitas und Horten - ob kommunal oder in freier Trägerschaft - stiegen zum 1. November die Beiträge um bis zu 40 Prozent. Jetzt hat der städtische Eigenbetrieb, der die zehn Kindertageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft betreibt, seinen Jahresabschluss für 2020 vorgelegt. Mit einem erstaunlichen Ergebnis: Im vergangenen Jahr ist ein Überschuss von rund 440.000 Euro erzielt worden. Wie passt das mit der Gebührenerhöhung zusammen?

