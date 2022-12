Angespannte Haushaltslage im Seegebiet Mansfelder Land Wie moderne Beleuchtung dabei helfen soll, den Etat aufzubessern

1,8 Millionen Euro fehlen wegen gestiegener Energiepreise, höherer Kreisumlage und geringerer Zuweisungen vom Land in der Kasse des Seegebiets Mansfelder Land. Was man in Röblingen tun will, um das zu ändern.