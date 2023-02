Berliner Autor Wolfgang Herzberg folgt einer Einladung des Synagogenvereins und stellt in Eisleben sein neues Buch „Jüdisch & Links“ vor.

Wolfgang Herzberg liest im Kultursprudel in Eisleben

Der Autor Wolfgang Herzberg aus Berlin stellt im Kultursprudel in Eisleben sein neues Buch vor.

Eisleben/MZ - Jude. Das Wort sagte man nicht zu DDR-Zeiten. Man sagte Antifaschist oder Verfolgter des Naziregimes. Jüdisches Leben in der DDR? In der öffentlichen Wahrnehmung gab es Schriftsteller jüdischer Herkunft wie Anna Seghers beispielsweise, die aber als Kommunisten oder Antifaschisten bezeichnet wurden. Dass es junge Juden in der DDR geben könnte, dass sie gar Rockmusik machten – unvorstellbar.