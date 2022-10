Wie in der Kaiserzeit in der Riege in Hornburg die Einhaltung der Sonntagsruhe kontrolliert wurde

Woher die Riege in Hornburg ihren Namen hat, das konnte auch Ortschronistin Inge Buhl nicht in ihren Unterlagen finden. Zwei Deutungen sind möglich ...

In Hornburg in der Riege haben Christa und Ulrich Straube Wurzeln geschlagen.

Hornburg/MZ - Wer aus Richtung Rothenschirmbach nach Hornburg kommt, kann unmöglich die großen Masten am Ortseingang übersehen. Da muss ein Funker wohnen. In Zeiten des Internets, in denen man in Bruchteilen einer Sekunde mit New York, Sydney oder sonst einem Ort der Welt verbunden sein kann, wirken die stolzen Maste wie Relikte aus einer vergangenen Zeit.