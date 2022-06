Wie hart die gestiegenen Preise eine alleinerziehende Mutter aus Eisleben treffen

Gemessen am Verbraucherindex, ist die Inflationsrate für Januar um 4,9 Prozent gestiegen. Das merken die Verbraucher an den Preisen im Supermarkt.

Eisleben/MZ - „Ehrlich? Ich habe es am Preis für die Milchschnitten bemerkt. Die mögen wir alle in der Familie sehr gerne und kaufen sie auch häufig. 1,99 Euro habe ich dafür immer bezahlt. Als ich sie jetzt neulich in den Wagen gelegt habe, habe ich geschluckt: 2,29 Euro haben sie da gekostet.“ Jenny Holst (36) aus Eisleben ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die 15, 13, und sieben Jahre alt sind. Sie habe schon immer sehr genau hinschauen müssen, was sie kaufe, aber jetzt, nach diesem Aha-Erlebnis, erst recht. Da sei ihr wirklich bewusst geworden, dass die Preise angezogen haben und ihr fielen noch mehr Waren auf, die um zehn oder 20 sogar 50 Cent teurer geworden sind. Waschmittel beispielsweise und frisches Obst.