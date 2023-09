Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Sie sind an der Schauspielschule in einem Semester gewesen und haben zeitweise in einer Wohngemeinschaft zusammengewohnt. Und wie es der Zufall so will, haben sie jetzt auch ihr erstes festes Engagement am selben Theater angetreten: Ida Dobrenz (25) und Moritz Gehrckens (23) gehören seit Beginn dieser Spielzeit zum Ensemble in Eisleben.