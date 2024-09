Antje Deckert und ihr Team ziehen sich zum 1. Oktober aus dem Hotel in Helfta mit dem Mechthildsaal und dem Café zurück. Was die Gründe sind und wie es für sie nun weitergeht.

Eisleben/MZ. - Die vielen Kommentare auf der Facebook-Seite der Firma Deckert sprechen Bände: „Leider verliert Eisleben eine niveauvolle Gastronomie und Hotellerie“; „unfassbar und wahnsinnig traurig. Ohne euch wird Eisleben nicht mehr dasselbe sein“; „eine Ära geht…ihr bleibt unvergessen als die Location weit und breit“; „immer zuvorkommend, herzlich und professionell bewirtet“; „ein echter Verlust in unserer Heimat“; „es ist so traurig. Schade, dass es so etwas Wunderbares in Eisleben nicht mehr geben wird“.