Wie es einer Langzeitarbeitslosen gelingt, wieder Fuß im Berufsleben zu fassen

Rothenschirmbach/MZ - Der Trend ist positiv: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Landkreis Mansfeld Südharz geht zurück. Waren im Jahr 2012 noch 4.770 Menschen länger als ein ganzes Jahr ohne Arbeit, so sank diese Zahl auf aktuell 3.110 Langzeitarbeitslose im Mai diesen Jahres. Aber auch wenn sich die Zahlen positiv entwickeln, bleibe die Langzeitarbeitslosigkeit dennoch ein Problem, dem man sich gesondert zuwenden müsse, so Martina Scherer, Vorsitzende der Arbeitsagentur in Sangerhausen. Mehr als 40 Prozent der langzeitarbeitslosen Menschen haben keine Berufsausbildung abgeschlossen.