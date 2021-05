Wie Eisleben dem Erfinder der Schnelldruckpresse ein Denkmal setzte

Vor 130 Jahren wurde in Eisleben das Denkmal übergeben, das an den in der Lutherstadt geborenen Erfinder der Schnelldruckpresse erinnert.

Die feierliche Übergabe des Friedrich-König-Denkmals am 3. Mai 1891 ist das erste größere Ereignis in Eisleben, das im Bild festgehalten wurde. Der Name des Fotografen ist leider nicht überliefert.

Eisleben

Am 3. Mai 1891 prangte die Lutherstadt im Fahnenschmuck und mag vielleicht auf den ersten Blick eher wie eine „Königstadt“ gewirkt haben. Denn im Blickpunkt der Feierlichkeiten stand Friedrich König, der am 17. April 1774 in Eisleben geborene Erfinder der Schnelldruckpresse, dessen Denkmal an diesem Tag enthüllt werden sollte - eine von Fritz Schaper geschaffene, überlebensgroße Büste aus Bronze auf einem Sockel aus poliertem schwedischen Granit, im Ganzen 3,10 Meter hoch und etwa 7.000 Kilo schwer, wie der Berichterstatter der Eisleber Zeitung tags darauf mitzuteilen wusste. „Die Einweihung fand bei prachtvollem Wetter und unter großer Beteiligung der eingeladenen Herren und des Publikums statt“, so die Zeitung, und dass „Tausende von Zuschauern“ auf den Beinen waren.

Friedrich von König als Ehrengast

Unter den Ehrengästen auch Friedrich von König, der „als ein Sohn unseres großen Landsmannes, Inhaber der Buchdruckmaschinenfabrik König & Bauer in Kloster Oberzell bei Würzburg“, vorgestellt wurde. König jun. machte die Eisleber auf zwei Zufälligkeiten aufmerksam: die blauweißen Stadtfarben Eislebens, die auch die Landesfarben Bayerns seien, Königs späterer Heimat. Bemerkenswert sei auch, dass Geburts- und Todestag des Erfinders der Druckmaschine zufällig mit denen eines anderen großen Erfinders übereinstimmen: Benjamin Franklin (1706-1790). Beide haben am 17. April Geburtstag und beide starben an einem 17. Januar.

Die Reihe der Zufälligkeiten ließe sich fortsetzen. Schließlich hat Friedrich König von 1783 bis 1790 jenes Gymnasium am Andreaskirchplatz besucht, das am 16. Februar 1546 auf Anregung Martin Luthers nur zwei Tage vor dessen Tod als „fürnehme Lateinschule“ gegründet worden war. Hinzu kommt, dass die Idee zur Errichtung des Königdenkmals ausgerechnet im Lutherjahr 1883 Gestalt annahm, genau am 17. Januar, dem 50. Todestag Friedrich Königs.

Spendensammlung für das Denkmal des Erfinders

Zum Jubiläum traf sich seinerzeit der hiesige Gewerbeverein zu einer Festsitzung, und Ernst Mehliß, Oberlehrer am Eisleber Gymnasium, hielt einen Vortrag über den Erfinder der Schnelldruckpresse und Gründer der ersten Druckereimaschinenfabrik der Welt. Dabei kam er zu dem Schluss, dass es an der Zeit sei, König in dessen Heimatstadt ein Denkmal zu setzen, „damit die Nachwelt ewig an seine Erfindung“ erinnert würde.

Postkarten mit dem Porträt Friedrich Königs und einer Ansicht von dessen Geburtshaus gingen einst von Eisleben hinaus in die Welt. (Archiv Peter Lindner)

Die Anwesenden griffen die Anregung begeistert auf und wählten sogleich ein Komitee, das sich mit einem Spendenaufruf an „alle sich für die Sache interessierenden Kreise“ wandte. In erster Linie waren das „hervorragende Buchhändler und Verleger in ganz Deutschland“, wie Vereinsvorsitzender Rösselt präzisierte, der drei Spender hervorhob, denen „ein großer Anteil am Erfolge der Sammlungen zu danken ist“: Brockhaus (Leipzig), Oldenbourg (München) und Kröner (Stuttgart).

Eisleber Männergesangverein stimmt Festlied an

Namhafte Summen steuerten auch der Allgemeine Verein deutscher Buchdrucker und der Verein deutscher Ingenieure bei, Druckereien unterstützten das Projekt und sogar aus dem fernen St. Petersburg kam Geld. „So entstand allmählich ein Fond, der uns endlich Anfang des Jahres 1890 an die endgültige Erledigung unserer Aufgabe herantreten ließ“, sagte Rösselt, der das Denkmal im Namen des Komitees „als ein Beweis der Hochschätzung von nah und fern für einen Sohn Eislebens“ der städtischen Obhut anvertraute. Bürgermeister Adalbert Welcker empfing das Denkmal „bewegten Herzens“ und übergab es, wie er hinzufügte, „unserer Bürgerschaft, mit der herzlichen Bitte, es als einen weithin sichtlichen Schmuck unserer Stadt sorgsam zu hüten und vor allem Schaden zu bewahren.“

Danach stimmte der Eisleber Männergesangverein unter Leitung von Gottlieb Bieling das eigens für diesen Tag geschriebene Festlied (Text: Ernst Blümel) an, eine Hymne auf Friedrich König, worauf am Denkmal Ehrenkränze niedergelegt wurden und ein regelrechtes Defilee begann. Denn jetzt wollten die Eisleber ihr neues Denkmal endlich einmal aus der Nähe betrachten. (mz)