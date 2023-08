So sah der Briefkopf der Ingenieurschule in den 1980er Jahren aus. Dominik Kunze hat noch einige Erinnerungsstücke in seinem Besitz,

Eisleben/MZ - „Es ist ein großer Verlust auch für Eisleben.“ So fasste Günter Enke kurz und knapp die Schließung der Ingenieurschule in Eisleben zusammen. Auch wenn dies bereits 30 Jahre zurückliegt, wird die Bildungsstätte noch heute vermisst. „Bedauerlich, dass so eine historische Fachschule, auch nach der Umstellung auf Elektrotechnik und Elektronik, geschlossen wurde“, schrieb Enke, der selbst einmal Bergschüler und Student der Fachrichtung Hüttenmechanik war, und zwar in den Jahren 1953 bis 1956.