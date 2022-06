Wie die Wasserwerkstraße in Sittichenbach zu ihrem Namen kam

Gespräch über den Gartenzaun an der Wasserwerkstraße in Sittichenbach: Gerhard Linz und Heinrich Schneider (re.).

Sittichenbach/MZ - Peter Fiebrig (78) lebt seit seiner Kindheit in der Wasserwerkstraße in Sittichenbach, die damals noch gar nicht die Wasserwerkstraße, sondern eine Obstplantage war. Einen Namen bekamen die Straßen in Sittichenbach erst Jahrzehnte später von der Gemeinde zugewiesen.