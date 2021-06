Wie die Vorbereitungen zur Jubiläumsfeier beim SSV Eisleben laufen

Eisleben - Mit den Geburtstagsfeiern ist es in Zeiten von Corona eine Sache für sich. Manches Jubiläum steht an - und kaum einer bekommt etwas davon mit. So auch beim SSV Eisleben. Am 18. März wurde der Sport- und Spielverein 30 Jahre. Eine Feier dazu steht noch aus. Die wiederum soll jetzt nachgeholt werden. Und das natürlich in passender Art und Weise, nämlich mit einem zünftigen Familiensportfest, das am 17. Juli auf der altehrwürdigen Otto-Helm-Kampfbahn über die Bühne gehen soll. Am Tag zuvor geht es festlich zu. Dann steigt der Jubiläums-Empfang in den Räumlichkeiten des Vereins im Wiesenweg der Lutherstadt.

Corona hat den SSV Eisleben gebeutelt

Auf dem Empfang hat die Vereinsvorsitzende Julia Kannheiser ziemlich viel zu berichten. Nicht zuletzt auch von den zurückliegenden Aktivitäten, die trotz Corona durchgezogen wurden. „Wir haben innen und außen am Gebäude jede Menge gemacht. Auch an den Tennisplätzen ist viel passiert“, sagt die Vereins-Chefin, die selbst natürlich so oft es geht mit anpackt.

So auch am zurückliegenden Wochenende. Da bekam der Clubraum des Vereins einen neuen Anstrich. „Den hatte er auch bitter nötig“, lacht die Chefin. Klar, schließlich wird der Raum ja auch für Feierlichkeiten vermietet. Dann packt die Vereinsvorsitzende wieder an. Überhaupt: Julia Kannheiser identifiziert sich mit ihrem Verein, das ist im Gespräch sofort spürbar. Sie hängt mit Leib und Seele am SSV. „Klar, es war in den letzten Jahren nicht immer einfach. Aber es macht sehr viel Spaß, wenn man sieht, dass es vorangeht“, sagt sie.

Und spricht auch von den Problemen in Zeiten von Corona. „Die letzten anderthalb Jahre haben uns ganz schön gebeutelt. Es ist höchste Zeit, dass das gesellige Vereinsleben wieder zurückkehrt.“ Eine gewisse Portion Skepsis schwingt dennoch mit, wenn die Vereinsvorsitzende sagt: „Aber es wird bestimmt nicht einfacher. Das hat sich doch gezeigt. Laufend neue Verordnungen, Hygienekonzepte oder Neuerungen. Es ist schon nicht leicht, das alles nachzuverfolgen, zu lesen und zu verstehen. Mir fällt das noch einigermaßen leicht, aber andere Vereinsvorsitzende haben da garantiert schon ihre Schwierigkeiten.“

Einladung zur Geburtstagsfeier

Apropos Vereine. Zur Geburtstagsfeier, besser gesagt zum Empfang, will der SSV Eisleben die Sportvereine der Stadt einladen. „Es würde mich freuen, wenn alle präsent sind. Wir möchten gern mit ihnen zusammenarbeiten, vielleicht gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Mit einigen Vereinen klappt das schon ganz gut, bei anderen gibt es in der Zusammenarbeit doch noch ziemliche Reserven“, so Julia Kannheiser.

Dabei: Der SSV bietet seinen Mitgliedern und allen, die Sport treiben wollen, ein breites Spektrum an Angeboten. Das betrifft nicht nur die Auswahl der Sportarten, sondern auch die Sportstätten. Zum Areal im Wiesenweg in Eisleben gehören neben dem Hauptgebäude auch zwei Tennisplätze, die Turnhalle, ein Mattenhallen-Anbau und selbstverständlich auch der große Sportplatz. Jetzt kann auch die Crossstrecke in Beschlag genommen werden. „Sie wurde jetzt vom TÜV abgenommen. Reifen, eine Eskaladierwand, eine Slackline - alles ist da“, sagt Julia Kannheiser. Und fügt mit leiser Stimme hinzu: „Im Normalfall ist hier fast täglich Hochbetrieb. Nicht nur wir als Verein, sondern viele andere, wie Kindergärten oder die Polizei nutzen das Areal. Jetzt herrscht noch Stillstand.“

Frühlingslauf wird nachgeholt

Die Planungen für die vom Verein organisierten Höhepunkte laufen dennoch schon auf Hochtouren. Am 17. Juli ist das Familiensportfest. „Der Spaß für Jung und Alt wird dann im Vordergrund stehen. Auch wenn die Wettkämpfe nicht ganz den olympischen Vorgaben entsprechen“, heißt es dazu in einem Flyer. Am Tag danach soll der aufgrund von Corona ausgefallene Frühlingslauf nachgeholt werden. „Das sieht gut aus, ich hoffe, dass die Kids dann endlich wieder laufen können“, so die Vereins-Chefin.

Ebenfalls auf der Agenda stehen natürlich die Vorbereitungen und Planungen für den Neujahrs- und Frühlingslauf, die Abnahme des Sportabzeichens und den Kinderaktionstag. Und natürlich auch für die nachzuholende Geburtstagsfeier. (mz)