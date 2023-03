Mitarbeit am Stück „Barfuß im Park“ Wie die Schauspielerin Franka Anne Kahl zu ihrer Gastrolle am Eisleber Theater gekommen ist

Schauspielerin Franka Anne Kahl ist in Eisleben in der Komödie „Barfuß im Park“ als Mrs. Banks zu sehen. Auch wenn sie zum ersten Mal in Eisleben arbeitet, ist ihr die Region durchaus vertraut. Warum die Mansfelder Halden bei ihr Heimatgefühle wecken.