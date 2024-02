Die Zuschnitte von Mietwohnungen in der Benndorfer Friedensstraße 5 werden verändert: Am Ende bleiben zwar weniger Wohnungen übrig, aber mit einer größeren Grundfläche.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Benndorf/MZ. - Nach Endspurt sieht es in den Wohnungen in der Benndorfer Friedensstraße 5 aus. Die Fliesen sind an den Wänden, gemalert wurde zum Teil auch schon. In den nächsten Wochen stehen letzte Montagearbeiten in den Bädern auf dem Programm. Läuft alles wie geplant, soll am 21. März die Endabnahme der Bauarbeiten sein.