Nach langer Pause soll der Garten des Benndorfer Kulturhauses in das Programm des Frühlingsfestes einbezogen wird. Was im Detail geplant ist.

Benndorf/MZ - Ein Frühlingsfest unter dem Motto „In Benndorf ist was los!“ steigt am 13. und 14. Mai in der Gemeinde. Die Kommune möchte nach der großen Sause zum 900-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr an die gute Stimmung anknüpfen.