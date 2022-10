Wie die Alten- und Pflegeheime in Mansfeld-Südharz gerüstet sind

Seit dem 1. Oktober gelten in den Alten- und Pflegeheimen wieder verschärfte Maßnahmen zum Virus. Wie die Lage in den Einrichtungen ist.

Symbolfoto - In den Alten- und Pflegeheimen brauchen Besucher derzeit wieder einen negativen Corona-Test und eine FFP2-Maske.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - „Eine erneute Schließung der Heime für den Besucherverkehr kann man den Menschen eigentlich unter den aktuellen Schutzmaßnahmen nicht noch mal antun“, sagt Susi Müller, Verantwortliche für die Covid-Testungen in der Unternehmensgruppe Wend Pflege, die verschiedene Pflegeeinrichtungen im Mansfelder Land betreibt. Darunter ein Seniorendomizil in der Kupferstadt und in Benndorf.