Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wansleben/MZ - Bei den Mitgliedern des Fördervereins der Grundschule Wansleben am See stimmt einfach die Chemie. Nach der Philosophie „alles kann, nichts muss“, arbeiten sie an einem Strang und auf freiwilliger Basis. „Der Förderverein ist ein Gewinn für unsere Schule“, lobt die Schulleiterin, Anke Nagel, die Elternschaft, denn seit der Gründung des Vereins im Jahr 2020 konnte schon vieles bewirkt werden. Auch wenn dem Verein anfangs wegen der Corona-Pandemie die Hände gebunden waren und alle gemeinsam schon viel früher mit der Arbeit beginnen wollten, so haben sie die ausgefallene Zeit nachgeholt. „Es war für alle ein schwerer Zeitraum“, reflektiert Nagel, die als Schulleiterin auch dem Förderverein der Schule angehört und als Bindeglied zwischen Eltern und Schule fungiert.