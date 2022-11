Wie der Einsatz der Feuerwehr in Hermerode und Gräfenstuhl abgesichert werden soll

Hermerode/Gräfenstuhl/MZ - Die Ortsfeuerwehren Hermerode und Gräfenstuhl stehen vor organisatorischen Veränderungen. Auf Vorschlag der Mansfelder Stadtverwaltung sollen sie mit anderen Ortsfeuerwehren zusammengelegt werden.

Die Ortsfeuerwehr Hermerode soll demnach mit der Ortsfeuerwehr Braunschwende unter der Leitung der Braunschwender Wehr zusammengehen. Für die Ortsfeuerwehr Gräfenstuhl ist eine Zusammenlegung mit der Ortsfeuerwehr Vatterode unter deren Leitung vorgesehen. Die Gründe für die Angliederung sind personeller Natur.

„Es liegt nicht an der Zahl der Mitglieder, sondern am Ausbildungsstand der Führungskräfte“, erklärt Mansfelds Bürgermeister Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland). Auf die Neustrukturierung hatten sich die vier Ortsfeuerwehren angesichts der aktuellen Situation bereits in den zurückliegenden Wochen in ihren jeweiligen Mitgliederversammlungen verständigt.

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrates befürworten die Zusammenlegung und gaben dem Stadtrat inzwischen eine Empfehlung. Der Beschluss fiel einstimmig aus.

Stadtrat muss entscheiden

Sollten die Ratsmitglieder in ihrer nächsten Sitzung am 5. Dezember dieser Beschlussempfehlung folgen, bedeutet die Entscheidung jedoch nicht, dass es kein Zurück mehr geben kann. Wird der geforderte Ausbildungsstand in den Wehren erreicht, könnten in Hermerode und Gräfenstuhl laut Bürgermeister Koch eines Tages wieder eigenständige Ortswehren arbeiten.

Nicht zum ersten Mal kommt es zu Veränderungen in der Struktur der Feuerwehren innerhalb der Einheitsgemeinde Stadt Mansfeld. In der Vergangenheit wurden Beschlüsse zur Auflösung der Freiwilligen Feuerwehren Molmerswende, Ritzgerode und Siebigerode gefasst. In diesen Fällen waren Personalprobleme der Grund für diese Entscheidung. Die geforderte Mindestzahl der Mitglieder wurde nicht erreicht. Die freiwilligen Feuerwehren in Molmerswende, Ritzgerode und Siebigerode lösten sich auf. Für den Ortsteil Molmerswende übernimmt nun die Feuerwehr Abberode den Brandschutz. Die Feuerwehr Mansfeld sichert den Brandschutz in Siebigerode ab.

Die Feuerwehr Hermerode, die jetzt mit Braunschwende zusammengehen soll, übernahm bis jetzt den Brandschutz in Ritzgerode. Bei steigenden Mitgliederzahlen soll es für Molmerswende und Siebigerode wieder möglich sein, eigenständig zu werden.