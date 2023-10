Das Haus an der Eisleber Landwehr lädt am Samstag ein. Was auf dem Programm steht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Fast auf den Tag genau feiert das Eisleber Theater am Samstag, 14. Oktober, seinen 70. Geburtstag. Das damalige Thomas-Müntzer-Theater ist am 11. Oktober 1953 gegründet worden . An diesem Tag ging auch die erste Premiere über die Bühne: „Thomas Müntzer in Mühlhausen“. Allerdings noch nicht im heutigen Theatergebäude an der Landwehr, sondern im Klubhaus der Jugend und des Sports (heute das Wiesenhaus).