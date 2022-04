Wie das Eisleber Projekt „Stabil“ mit Schokotalern den Flutopfern im Ahrtal hilft

Mit dem „Flut-Taler“ will das Projekt „Stabil“ dafür sorgen, das die Opfer der Hochwasserkatastrophe nicht in Vergessenheit geraten. Wie die Idee entstand.

Eisleben/MZ - „Wir möchten einfach nicht, dass die Menschen der Flutkatastrophe 2021 in Vergessenheit geraten“, meint Uwe Klein, Projektleiter von „Stabil“ und zeigt die neueste süße Kreation, die in der BTH (Bildungs-Technologie- und Handelsgesellschaft) in Eisleben gerade gefertigt wird: den „Flut-Taler“.