Christian Leibe (35) arbeitet seit 15 Jahren im Ortschaftsrat Schmalzerode mit. Jetzt ist er erstmals zum Ortsbürgermeister in dem Eisleber Ortsteil gewählt worden. Wie sein Start verlaufen ist.

Wie Christian Leibe frischen Wind in das Dorfleben bringen will

Ehrenamt in der Kommunalpolitik

Feuerwehrmann Christian Leibe ist der neue Ortsbürgermeister in Schmalzerode.

Schmalzerode/MZ. - Die einzige Straße führt einmal rund durchs Dorf, Durchgangsverkehr gibt es nicht – wer es ruhig mag, ist in Schmalzerode richtig. Der im 16. Jahrhundert erstmals erwähnte Ort, dessen Name von den hier angesiedelten „Schieferschmelzern“ abgeleitet ist, gehört seit 2009 zur Lutherstadt Eisleben. Mit seinen circa 250 Einwohnern ist es einer der kleinsten Eisleber Ortsteile. Was aber nicht etwa heißt, dass hier nichts los ist.