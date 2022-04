Werke von Jens König im ehemaligen Keramikkeller in Eisleben ausgestellt

Eisleben kämpft mit dem Leerstand in der Innenstadt. Mit der Gestaltung des Kunstschaufensters wird ein weiteres, leider leerstehendes, Ladengeschäft mit Leben gefüllt.

Eisleben/MZ - Es gibt ein neues Kunstschaufenster in der Lutherstadt Eisleben. Und zwar sind seit dem 12. April zahlreiche Werke von Jens König im ehemaligen Keramikkeller in Eisleben am Markt 57 zu sehen. „Dieses neue Kunstschaufenster, das dort entstanden ist, ist eines, vor dem man unbedingt einmal stehenbleiben sollte“, findet die Eisleber Pressesprecherin Daniela Messerschmidt. Es geht auf die Initiative der Stadtverwaltung der Lutherstadt, und hier federführend der Stabsstelle Schule, Sport und Wirtschaftsförderung, zurück.