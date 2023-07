Es soll einen neuen Stadtführerlehrgang an der Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz geben, der am 21. August beginnt. Warum man so dringend Gästeführer braucht und wer sich eignet.

Eisleben/MZ - Was wäre ein Urlaubstag in einer fremden Stadt, wenn man dort nicht eine Führung buchen könnte? Auf unterhaltsame Art etwas über die Sehenswürdigkeiten des Ortes zu erfahren - irgendwie gehört das zu einem Urlaub dazu. Und auch in Eisleben schätzen es Touristen, wenn ihnen ein Gästeführer ihre Stadt zeigt. Damit es auch in Zukunft genügend Gästeführer in der Lutherstadt gibt, soll in der Kreisvolkshochschule ein neuer Kurs angeboten werden: Beginnen soll der Stadtführerlehrgang am 21. August mit dem Ziel freiberuflich tätige Gästeführer zu qualifizieren, die nationalen und internationalen Gästen die Besonderheiten und Schätze der Region näher bringen.