Meike Ehrwerth zieht sich aus dem Galerie-Café im Katharinenstift in Eisleben zurück. Ein Nachfolger ist schon gefunden.

Wer das Galerie-Café im Katharinenstift in Eisleben übernimmt und was der Betreiber vorhat

Eisleben/MZ. - Ein eigenes Café zu betreiben – „das war immer mein Lebenstraum“, sagt Meike Ehrwerth. Nachdem die Wirtschaftskauffrau mehr als 20 Jahre im Büro gearbeitet hatte, wagte sie 2004 den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie eröffnete in Seeburg ihr Galerie-Café, mit dem sie ein Jahr später ins Eisleber Katharinenstift in der Sangerhäuser Straße umzog.