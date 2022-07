Wenn Fleisch zum Luxus wird: Rind ist schweineteuer

Eisleben/Hettstedt/MZ - Alles geht so richtig ins Geld: das Öl zum Braten, Mehl, Gewürze, Energiekosten - in den Küchen der Gaststätten und Restaurants gibt es kaum noch etwas, das nicht teurer geworden ist. Aber jetzt kommt es knüppeldick: Das Fleisch wird beziehungsweise ist teilweise unbezahlbar. Giannis Kostanidis hat konkrete Zahlen: Für das Lammsteak sind im Einkauf pro Kilogramm 36 Euro und für das Rinderfilet pro Kilo 40 Euro hinzublättern. Da fragt sich nicht nur der Experte, der seit 2007 im griechischen Restaurant Olympia in Sangerhausen an der Jacobikirche als Kellner arbeitet, wie diese Rechnung noch aufgehen soll. Aus Sicht von Kostanidis ist es unzumutbar, den Mehrpreis auf die Gäste abzuwälzen. Das zahle niemand, so der Kellner, der im Moment so ein bisschen befürchtet, dass künftig nur noch Menschen mit ganz dicken Geldbeuteln ins Restaurant gehen können. Aber davon gebe es in einer Region wie Sangerhausen nicht so viele, dass mehrere Restaurants davon leben könnten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<