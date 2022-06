Welches Konzept hinter den neuen Chorfenstern der der Eisleber Nicolaikirche steckt

Ein junger Glaskünstler aus Halle hat für die Nicolaikirche in Eisleben fünf neue Chorfenster gestaltet, welche auf die künftige Nutzung des Raumes abgestimmt sind.

Eisleben/MZ - Mit klassischen Kirchenfenstern, die mit kräftigen Farben biblische Figuren oder Geschichten zeigen, haben sie nichts gemein, die fünf neuen Chorfenster in der Eisleber Nicolaikirche. Der junge Glaskünstler Jakob Schreiter aus Halle hat eine zarte, schattenhafte Kontur in Weiß-Tönen entworfen. Es ist ein schwebendes Tuch, ein Schleier, der sich in auf- und absteigender Bewegung quer über alle Fenster zieht.