Eisleben/MZ - Trotz bewölkten Himmel zog es am Samstag zahlreiche Besucher auf die 26. Eisleber Frühlingswiese. „So wie es jetzt aussieht, kommen wir an die Rekordzahlen vom letzten heran“, so Veranstalter Siegmund Michalski. Ob jedoch der Besucherrekord von 125 bis 135.000 Menschen im letzten Jahr gebrochen werden kann, wisse der erfahrene Marktmeister erst am Montag. „Bisher sind wir aber schon sehr zufrieden mit dem Zulauf“, so Michalski.

