Welchen Geheimtipp die Mitarbeiterinnen der Eisleber Touristinformation haben

Christine Ilkenhans (vorn) und Marion Baum sind ein eingespieltes Team in der Touristinformation in Eisleben.

Eisleben/MZ - Die ersten, einzelnen Touristen erkunden nach der langen Corona-Pause wieder die Lutherstadt Eisleben. Immer mal steckt jemand seine Nase in die Touristinformation auf dem Eisleber Marktplatz. Das freut Christine Ilkenhans und Marion Baum riesig. „Endlich geht es wieder los“, seufzt Marion Baum und sagt: „Aber die Busse fehlen mir schon. Das ist doch was ganz anderes, wenn man bei der Organisation des Aufenthalts einer ganzen Gruppe mitwirkt.“ Seit über 30 Jahren hat sich Marion Baum dem Tourismus in ihrer Heimat verschrieben, möchte Urlauber für die Region rings um Eisleben begeistern und ihnen zeigen, dass es da noch eine Menge mehr gibt, als nur das Lutherdenkmal mitten auf dem Marktplatz.