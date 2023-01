Der Amateurmeteorologe Hermann Laabs (83) misst und dokumentiert seit 1953 Wetterdaten in der Region.

Eisleben/MZ - Es ist ein stolzes Jubiläum, das Hermann Laabs in diesem Jahr begehen kann: Seit 70 Jahren, konkret seit dem 1. Januar 1953, misst und dokumentiert der Amateurmeteorologe Wetterdaten in Eisleben und im Seegebiet. Dass es im Laufe dieser Zeit in der Region immer wärmer geworden ist, bestätigt auch seine Statistik für das vergangene Jahr.