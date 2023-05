Sowohl das Tierheim in Eisleben als auch die Tierrechtsorganisation Peta befürworten die die Einführung eines Sachkundenachweises für Hundehalter. In Niedersachsen ist dieser beispielsweise schon seit zehn Jahren verpflichtend. Ein Blick auf die Vorteile:

Eisleben/Sangerhausen/MZ - Bei einer medizinischen Versorgung einer hilfebedürftigen Person am Sangerhäuser Schützenplatz ist eine Mitarbeiterin des Rettungsdienstes von einem freilaufenden Hund gebissen worden. Der Hund wurde durch das Ordnungsamt in Obhut genommen. Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet, hieß es in einer Meldung in der Mitteldeutschen Zeitung in der vergangenen Woche.