25 Kinder und Jugendliche proben für Premieren in den nächsten Wochen. Neben dem Klassiker „Tom Sawyer“ gibt es zwei anspruchsvolle Stücke.

Welche Stücke die Kinder des Theaterkinderclubs in Eisleben aufführen werden

Eisleben/MZ - Am heutigen Samstag ist noch einmal großer Probentag. Sechs Stunden lang werden die Kinder des Theaterkinderclubs

„Shushu“ an ihren beiden Stücken arbeiten, die in den nächsten Woche Premiere haben. Bereits am kommenden Donnerstag, 15. Juni, 17 Uhr, heißt es für die eine Gruppe „Bühne frei“ im Theatergarten.