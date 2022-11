Wieder Ausstellung nach Zwangspause Welche regionalen Künstler die Helbraer Veranstalter für ihre Schau gewinnen konnten

Mehr als 20 Hobbykünstler wollen ihre Arbeiten in der früheren Gaststätte „Zur Sonne“ in Helbra in einer Ausstellung präsentieren. Auf Grundschüler der Verbandsgemeinde wartet ein besonderes Angebot.