Heimatgeschichte: Das „lebende Fossil“ auf dem Gelände der berufsbildenden Schule in Eisleben, Querfurter Straße, ist aus mehreren Gründen eine Besonderheit.

Welche Geschichte sich hinter dem Ginkgo-Baum in Eisleben verbirgt

Eisleben/MZ. - Auf dem Gelände der berufsbildenden Schule in der Querfurter Straße wächst neben dem einstigen Speisesaal ein junger Baum heran, ein Ginkgo oder Fächerblattbaum, wie er in unseren Breiten nicht eben häufig anzutreffen ist. Noch dazu einer, mit „Stammbaum“, der dessen Anfänge dokumentiert. Tatsächlich reichen sie genau 35 Jahre zurück, was allerdings angesichts der 1.000 und mehr Jahre, die ein solcher Baum alt werden kann, kaum der Rede wert ist.