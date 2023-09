Charlotte, Oskar und Theo (v.li.) haben beim gemeinsamen Spielen mit Erzieherin und Kita-Leiterin Susann Lohse viel Spaß in der sanierten Kita „Bambinoland“ in Wansleben.

Seegebiet/MZ - Durchweg positiv waren die Reaktionen beim Fest zur Neueröffnung der Kita „Bambinoland“ in Wansleben am See, sagt Leiterin Susann Lohse. Nach der Sanierung ist die kommunale Kita nun modern ausgestattet und farbenfreudig gestaltet. Dass die Eltern im Seegebiet Mansfelder Land ihre Kitas, zu denen kommunale Einrichtungen ebenso wie auch Kitas in freier Trägerschaft und auch Tagespflegen gehören, positiv bewerten, freut die Kita-Leiterin sehr.