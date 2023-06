Mit „Unser Helbra“ hat sich ein neuer Förderverein in der Gemeinde Helbra gegründet. Mehr als 20 Teilnehmer waren im Sportlerheim von Helbra zusammengekommen, um sich über die Pläne des neuen Vereins zu informieren.

Welche Aufgaben der Verein „Unser Helbra“ angehen will

Helbra/MZ - „Es ist ein weiterer wichtiger Schritt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Helbra“, begründet Gerd Wyszkowski bei der Wahlversammlung am letzten Donnerstagabend die Initiative, einen Förderverein in Helbra ins Leben zu rufen.