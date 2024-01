Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Eisleben/MZ. - Im Prozess um mehrere Sexualstraftaten an einer Elfjährigen in Eisleben hat das Landgericht Halle zwei weitere Zeugen gehört. Angeklagt sind ein 27-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau. Sie sollen an zwei Tagen im Mai vergangenen Jahres sexuelle Handlungen an dem Mädchen vorgenommen beziehungsweise dazu Beihilfe geleistet haben.